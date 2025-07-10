Sistematik olarak yıllardır şiddet görüyor...

Eşinden yıllardır şiddet gören ve boşanmak isteyen R.G., yaklaşık 10 yıldır eşinden sistematik olarak şiddete uğradığını iddia etti. R.G., evi terk ettiğini, çocuklarıyla yeni bir yaşam kurmak istediğini ancak bahsi geçen kişinin onu tehdit ettiğini öne sürdü. Öte yandan R.G. gördüğü şiddeti mahkemeye taşırken R.G’nin eşi “kadına karşı kasten basit yaralama” suçundan ceza aldığı belirtildi.

YENİ BİR HAYAT İSTEĞİ

Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlatan R.G., “Bana bir şey yapar korkusuyla ailemin evinde kalamıyorum. Aileme gittiğimde kardeşim, annem, ben, hepimiz tehlikede olmuş oluyoruz. O yüzden şu an şehir dışındayım, onun beni bulamayacağı bir yerdeyim” dedi. “Her boşanmak istediğimde silahı alnımda gördüm. Hatta gelinliğim üzerimdeyken ben o silahı alnımda gördüm” diyen R.G., eşinden boşanmak istediğini ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmak istediğini dile getirdi.

R.G., “Bir annenin istememesi gereken şeyleri istiyorum. Çocuklarımın duşunu aldırabilmek, saçlarını tarayabilmek, yaptığım yemeklerden yedirebilmek, elinden tutup okula götürebilmek, onlar takılıp düştüğünde tekrar kalkabilmelerini gururla izlemeyebilmek, saçlarının ve boylarının uzadığını görebilmeyi istemek” ifadelerini kullandı.