Sistemdeki yapısal sorunlar vatandaşın sağlık hizmetine erişimini etkiliyor

Devlet Memurları Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, aile sağlığı merkezlerinin ve burada çalışan emekçilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Sağlık sisteminin en kritik basamaklarından biri olan aile hekimliğinin bugün ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kaya, "Bu sorunlar; yalnızca sağlık çalışanlarının değildir. Doğrudan vatandaşın sağlık hizmetine erişimini de etkilemektedir" dedi.

‘ÜCRET KESİNTİLERİ SON BULMALI’

Hekim başına düşen hasta sayısının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Kaya, "Bu sayı bin 500 - iki bin aralığına indirilmelidir" çağrısında bulundu. Keyfi ve gereksiz maaş kesintilerinin yapılmamasının altını çizen Kaya, "Muayene sayısı düştü diye sağlık çalışanının da maaşı düşürülemez. ASM çalışanlarının maaş katsayıları yeniden düzenlenmeli, ücretlerinden yapılan kesintiler son bulmalıdır" dedi. Kaya, aşı reddinin faturasının da sağlık çalışanına yüklenemeyeceğini vurguladı.

'SORUMLULUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE ÜSTLENİLMELİ'

Aynı işi yapan sağlık çalışanlarının farklı uygulamalarla karşı karşıya kaldığı ifade eden Kaya, Türkiye genelinde eşit bir standart oluşturulmasını talep etti. Aile hekimliği birimlerinde kullanılan sarf ve cari giderlerin sorumluluğunun ilçe sağlık müdürlüklerince üstlenilmesini gerektiğini söyleyen Kaya, aile sağlığı çalışanlarının dijital ekipman eksiğinin de giderilmesi talebinde bulundu.

'GÜÇLÜ ÇALIŞAN GÜÇLÜ SİSTEM'

Kaya son olarak şunları söyledi: "Güçlü sağlık çalışanı demek, güçlü bir sağlık sistemi demektir. Sağlık çalışanlarımızın mali ve özlük haklarının güçlendirilmesi sağlık sistemimizin de güçlendirilmesi demektir."