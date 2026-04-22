Sistemi kilitleyip derbi biletlerini karaborsada sattılar: Çok sayıda gözaltı kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin 31 Ekim saat 10.00'da satışa çıkarıldığı belirlendi.

Biletlerden 632'sinin satışa açıldığı anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre sistem üzerinden satışa sunulamadığı tespit edildi. Taraftarların bilet satın almak isterken Passolig sistemine erişim sağlayamadığı, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN SATIŞA SUNULDU

Yapılan incelemelerde, sözkonusu biletlerin bir kısmının maç öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmının ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında satışa sunulduğu tespit edildi.

Banka ve kredi kartı hareketlerine ilişkin yapılan ayrıntılı araştırmalarda, aynı IP adresi ve kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alımı gerçekleştirildiğine de yer verildi.