Sistemindeki yapısal sorunlar sağlık emekçilerinin iş yoğunluğunu zirveye taşıdı: Bütün yük acil servislerde!

Türkiye'de acil servislere yapılan başvurular 2025 yılında yaklaşık 200 milyona ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, bu tablonun yalnızca artan hasta talebini değil, sağlık sistemindeki yapısal sorunları da gözler önüne serdiğini belirtti.

Polikliniklerde yaşanan yoğunluk, randevu erişimindeki güçlükler ve birinci basamak sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle milyonlarca yurttaş, çözümü acil servislerde ararken oluşan yükün en ağır bedelini ise acil servislerde görev yapan sağlık emekçileri ve gerçek acil hastalar ödüyor.

MUAYENE SÜRESİ 5 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Benan Koyuncu, acil servislerde yaşanan yoğunluğun sağlık sistemindeki aksaklıkların bir sonucu olduğunu belirterek, yurttaşların giderek daha fazla acillere yöneldiğini söyledi.

Koyuncu, son yıllarda polikliniklerde muayene sürelerinin çok kısa tutulduğunu belirterek “Muayene süreleri 5 dakikaya kadar düştü. Bu kadar kısa sürede birçok hasta sorununa çözüm bulamıyor. Acilde de kesin çözüm bulamasa bile daha hızlı değerlendirilme umuduyla başvuruyor. Bu durum acil servislerdeki yoğunluğu ciddi şekilde artırdı” dedi.

Yurttaşların sağlık sisteminde etkili bir sevk mekanizmasının bulunmaması nedeniyle doğrudan acillere yöneldiğini ifade eden Koyuncu, sevk sisteminin yeniden yaşama geçirilmesinin yükü azaltabileceğini vurguladı.

Acil servislerde hastaların kırmızı, sarı ve yeşil alanlar olarak sınıflandırıldığını anımsatan Koyuncu, yöneticilerin ağırlıklı olarak yeşil alanlardaki yoğunluğa odaklandığını söyleyerek “Basına yansıyan görüntülerin büyük bölümü yeşil alanlardan geliyor. Saatlerce beklediğini söyleyen hastaların haberleri gündem oluyor. Ancak neden bekledikleri çoğu zaman sorgulanmıyor. Bu nedenle idareler kaynaklarını yeşil alanlara kaydırıyor. Kırmızı ve sarı alan çalışanları yeşil alana desteğe gönderiliyor. Oysa bu durum gerçek acil hastaların bakımını olumsuz etkileyebiliyor” diye konuştu.

‘HEKİMLER DE SİSTEMDEN KAÇIYOR

Acil tıp uzmanlığı eğitimi alan asistan hekimlerin de mevcut tablo nedeniyle meslekten uzaklaştığını söyleyen acil tıp uzmanı Dr. Benan Koyuncu “Asistanlar gerçek acil vakalarla ilgilenemiyor. Eğitimlerinin büyük bölümü yeşil alan hastalarına hizmet vermekle geçiyor. Bu nedenle birçok hekim eğitimini tamamlamadan istifa etmeyi tercih ediyor. Acil servisler artık tıp fakültesi mezunlarının öncelikli tercihleri arasında yer almıyor” diye ekledi.

Acil servis çalışanlarının fiziksel çalışma koşullarına da dikkat çeken Koyuncu, birçok acil servisin hastanelerin zemin ya da bodrum katlarında bulunduğunu söyledi. Koyuncu, “Çoğu zaman güneş görmeyen, penceresiz ve havasız alanlarda görev yapıyoruz” dedi.