SİT alanına kaçak hafriyat döktüler
İzmir Çeşme’de endemik bitkileriyle öne çıkan alanlarından Sarnıç’a hafriyat kamyonlarıyla inşaat atıkları döküldü.
Çeşme Çevre Platformu açıklamasında, “Yeni inşaat alanları yaratılmaya çalışılırken bölgede dokunulması yasak endemik bitkilerin zarar gördüğü” belirtildi.
Plaform Sözcüsü Ahmet Güler, “Firma yetkilileri bize ‘Böyle daha güzel olmadı mı?’ dedi. ‘Yasal izin ve hangi hakla bu çalışmayı yapıyorsunuz’ diye sorduk. Herhangi bir izinleri olmadığını da tespit ettik. Doğal ve ekolojik SİT alanı olan bölgenin daha fazla tahrip edilmemesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çeşme, son günlerde Ayayorgi Koyu’nun talanıyla gündeme gelmişti.
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