Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince, birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 12:55
Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 12 Ekim tarihinde Ezine ilçesindeki operasyonda birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Olay yerinde kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


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