Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince, birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 12 Ekim tarihinde Ezine ilçesindeki operasyonda birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Olay yerinde kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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