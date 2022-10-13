Evinin altına 3 metrelik kuyu açıp kaçak kazı yaptı
Zonguldak’ta bir kişi evinin altına 3 metrelik kuyu kazıp kaçak kazı yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gökçebey ilçesinde operasyon düzenlendi.
Bir şüphelinin evinin altında 3 metre 30 cm derinliğinde bir metre 70 cm genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
Yapılan aramada bir adet dedektör, bir adet beton delici, bir adet matkap ve bir adet kürek ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- Metrelerce yükseklikten düştü
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü