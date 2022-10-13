Evinin altına 3 metrelik kuyu açıp kaçak kazı yaptı

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:21

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gökçebey ilçesinde operasyon düzenlendi.

Bir şüphelinin evinin altında 3 metre 30 cm derinliğinde bir metre 70 cm genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Yapılan aramada bir adet dedektör, bir adet beton delici, bir adet matkap ve bir adet kürek ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.