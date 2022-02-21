Site bekçisi, hamalı kurşun yağmuruna tuttu
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, site bekçisinin hamalı kurşun yağmuruna tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Oduncular Pazarı Sitesinde, 20 yıllık hamal Mehmet Genç (36) sabah saatlerinde işe gitti.
İddiaya göre, sitenin içerisine girmek isteyen hamal, burada site bekçisi tarafından engellendi. Tartışma sonrası çıkan kavgada silahına sarılan O.F., hamalı kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Mehmet Genç, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Genç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası site bekçisi O.F. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
- Kanal İstanbul'a sanayi merkezi
- Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir