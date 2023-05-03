Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta silah zoruyla site yönetimini ele geçiren ve 212 daireyi 785 kişiye satan suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Çete liderleri Çetin Ş. ve Nihat A. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen, ev sahiplerini şikayetlerini geri çekmek için tehdit ettikleri belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:55
Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt’a bir site yönetimini silah zoruyla ele geçirerek 212 daireyi ‘ikiz satış’ yöntemiyle 785 kişiye satan, evlerini isteyen kişileri ise tehdit eden suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında liderliğini Çetin Ş. ile Nihat A.’nın yaptığı belirlenen organize suç örgütüne geçtiğimiz ay operasyon düzenlendi. İlk operasyonda çete liderleriyle beraber 30 kişi yakalandı.

Operasyonun ardından çete lideri Çetin Ş.’ye yakın kişilerin mağdurlara ulaşarak şikayetlerini geri çekmeleri gerektiğini, şikayetlerini geri çekmedikleri takdirde elektrik ve sularının kesileceği konusunda tehdit ettikleri belirlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  


Adliye site Şebeke

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