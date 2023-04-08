4 ilde 19 hırsızlık olayına karışan şebeke çökertildi!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:32

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:32

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlık Kom Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yapılan çalışmalarda Uşak merkezli İzmir, Kütahya ve Manisa illerinde de “nitelikli hırsızlık” suçuna karışan çeteye operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

8 ayrı adrese 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 8 adet cep telefonu, 8 sim kart, suç konularının yazılı olduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 invertör ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli de serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyonda Uşak’ta 13, Manisa’da 4, Afyonkarahisar’da 2 olmak üzere 19 faili meçhul güneş paneli hırsızlık olayı da aydınlatıldı.