4 ilde 19 hırsızlık olayına karışan şebeke çökertildi!
Uşak merkezli hırsızlık şebekesi ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri; Uşak, İzmir, Kütahya ve Manisa illerindeki 19 güneş paneli hırsızlığı olayının failleri oldukları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlık Kom Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yapılan çalışmalarda Uşak merkezli İzmir, Kütahya ve Manisa illerinde de “nitelikli hırsızlık” suçuna karışan çeteye operasyon düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
8 ayrı adrese 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 8 adet cep telefonu, 8 sim kart, suç konularının yazılı olduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 invertör ele geçirilirken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli de serbest bırakıldı.
Ayrıca operasyonda Uşak’ta 13, Manisa’da 4, Afyonkarahisar’da 2 olmak üzere 19 faili meçhul güneş paneli hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
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