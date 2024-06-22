Sitenin bahçe kapısında yılan paniği

Bursa’daki sitenin bahçe kapısındaki sarmaşıklara dolanan yılan, itfaiye ekiplerine ecel terleri döktürdü. Dakikalarca ter döken ekiplerin 1 metreyi bulan yılanı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 10:26
Abone Ol google-news

Merkez, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki bahçe kapısına dolanan yılan site sakinleri tarafından fark edildi. Endişeli vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, kapının üzerindeki sarmaşıklara dolanan yılanı çıkarmak için dakikalarca ter döktü.Uzun uğraşlar sonucu yılanı yakalayan ekipler, kontrollü bir şekilde doğaya saldı.

Öte yandan, son zamanlarda artan hava sıcaklığıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara panik yaşatıyor.


yılan haberleri Bursa haberleri

İlgili Haberler

Zehirli boynuzlu engerek yılanı Bolu’da görüldü

Zehirli boynuzlu engerek yılanı Bolu’da görüldü
İmamoğlu: Bizden önce yok sayılan Adalar'ı pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız

İmamoğlu: Bizden önce yok sayılan Adalar'ı pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız
Apartmanda yılan paniği!

Apartmanda yılan paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler