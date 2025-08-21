Sivas'ın plaka kodu ne? Sivas'ın plaka numarası kaç? Sivas ve ilçelerinin plaka harfleri...



Sivas plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SİVAS'IN PLAKA KODU NEDİR?

Sivas’ın plaka kodu 58 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Sivas’ta araç plakaları, 58 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Sivas Plaka Kodunun Anlamı

Sivas’ın plaka kodu olan 58, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

58 sayısı, Sivas’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Sivas ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Akıncılar 58 A, 58 AC

Altınyayla 58 AL, 58 AY

Divriği 58 D, 58 DV

Doğanşar 58 DO, 58 DS

Gemerek 58 G, 58 GM

Gölova 58 GL, 58 GV

Gürün 58 GR, 58 GN

Hafik 58 H, 58 HF

İmranlı 58 İM, 58 IN

Kangal 58 K, 58 KA

Koyulhisar 58 KO, 58 KY

Suşehri 58 S, 58 SU

Şarkışla 58 Ş, 58 SR

Ulaş 58 U, 58 UL

Yıldızeli 58 Y, 58 YI

Zara 58 Z, 58 ZA

Merkez 58 M, 58 MR