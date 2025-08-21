Sivas'ın plaka kodu ne? Sivas'ın plaka numarası kaç? Sivas ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 11:40:00
Sivas’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Sivas ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Sivas plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

SİVAS'IN PLAKA KODU NEDİR?

Sivas’ın plaka kodu 58 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Sivas’ta araç plakaları, 58 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Sivas Plaka Kodunun Anlamı

Sivas’ın plaka kodu olan 58, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
58 sayısı, Sivas’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Sivas ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Akıncılar    58 A, 58 AC
Altınyayla    58 AL, 58 AY
Divriği    58 D, 58 DV
Doğanşar    58 DO, 58 DS
Gemerek    58 G, 58 GM
Gölova    58 GL, 58 GV
Gürün    58 GR, 58 GN
Hafik    58 H, 58 HF
İmranlı    58 İM, 58 IN
Kangal    58 K, 58 KA
Koyulhisar    58 KO, 58 KY
Suşehri    58 S, 58 SU
Şarkışla    58 Ş, 58 SR
Ulaş    58 U, 58 UL
Yıldızeli    58 Y, 58 YI
Zara    58 Z, 58 ZA
Merkez    58 M, 58 MR

