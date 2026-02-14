Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Sivas merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

14.02.2026 16:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sivas merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Sivas ve İstanbul'da polis ekiplerinin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dini istismar eden terör örgütlerinin eylem/faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Sivas ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlgili Konular: #IŞİD #sivas #Operasyon