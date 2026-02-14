Sivas merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dini istismar eden terör örgütlerinin eylem/faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Sivas ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda IŞİD ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.