Sivas'ta 18 maden işçisi 'küçülme' gerekçesiyle işten çıkarıldı

Dev-Maden Sen temsilcisi Yücel Yalıncak’ın da arasında bulunduğu işten çıkarılan işçiler Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile görüştü.

Görüşmenin ardından belediye önünde düzenlenen ortak basın açıklaması sırasında Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, Dev Maden-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Remzi Atasoy, sendika temsilcisi Yücel Yalıncak, DİSK Genel-İş Divriği Temsilciliği, Divriği'deki emek ve meslek örgütü temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

"10 GÜN SÜRE VERİYORUM"

​Divriği Belediye Başkanı Akbaş, yaptığı konuşmada, işten çıkarılanların koşulsuz şartsız geri alınmasını isteyerek, şunları söyledi:

"10 gün süre veriyorum. Meşhur çadırımız var, o çadırı şirketinizin önüne kurdurtmayın. İşçiler hazır, çadırlarımız hazır. Divriği, ülkemizin demir üretiminin yarısından fazlasını karşılayan cevher yataklarına sahip. Bu madenlerin tozunu, pisliğini, çevre kirliliğini çeken bu memleketin insanlarıdır. Şirketler bizlere lütufta bulunmuyor. Yıllarca kar eden bu şirketlere sesleniyorum. Yok öyle yağma. İşçiyi kapının önüne koyamazsınız.

Bin işçinin çalıştığı bir işletme 18 kişiyi işten çıkarınca mı kurtulacak? Daha bir ay önce işçi aldınız. Dar boğazdaysanız o zaman niye alım yaptınız? Bu, Divriği insanını göçe zorlamaktır. Buna izin vermeyeceğiz. Tomarlarca bu memleketin taşından toprağından para toplayan şirketler bilsin ki, bu memleket sahipsiz değildir. Çiftay’a sesleniyorum, Çıkardığınız işçileri geri alın."

"BU YANLIŞTAN DÖNEREK HAKSIZ VE HUKUKSUZ İŞTEN ÇIKARILMALARA SON VERİN"

İşçiler adına yapılan açıklamada ayrıca, işçi çıkarılmaları durdurulana ve işine son verilen işçiler geri alınana kadar hak mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Çiftay işvereninin, işten çıkarılan işçiler için 'küçülme' bahanesine sarılması aldatmacadan başka bir şey değildir. Zira 'küçülme' bahanesi gerçek olsaydı, Çiftay işvereni daha bir ay öncesine kadar onlarca işçi alımı için düğmeye basmazdı. Burada maksat bellidir, maden ocağının kötü çalışma koşullarına ve düşük ücret politikasına karşı mücadele eden mesleğinde uzmanlaşmış maden işçileri yerine daha kötü çalışma koşullarına ve daha düşük ücrete çalıştırabilecek maden işçileri istenmektedir.

Çiftay işvereninin yalnızca daha fazla kar edebilmek için arkasına sığındığı 'küçülme' yalanı, maden işçilerinin çıkış işlemlerinin yapıldığı saatlerde jandarma ve özel güvenlik güçlerinin idari bina önüne çağrılması ve işçilerin baskı altında imzaya zorlanması ile açığa çıkmıştır. Maden işçileri ve tüm Divriği halkı biliyor ki, yıllardır maden işçilerinin sırtından karına kar katan Çiftay işvereni bu hamlesiyle kölelik koşullarında karın tokluğuna çalıştıracak işçiler aramaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Çiftay işverenini bir kez daha uyarıyoruz: Bu yanlıştan dönerek haksız ve hukuksuz işten çıkarılmalara son verin ve işinden edilen işçileri derhal işe başlatın."