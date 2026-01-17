Sivas'ta 637 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun yağış sonrası il genelinde 637 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada görev yapan ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız mesai yapıyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği ifade edildi.