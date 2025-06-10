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Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler!

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler!

10.06.2025 12:00:00
Güncellenme:
DHA
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Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler!

Esenyurt’ta alacak verecek nedeniyle bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi başından aldığı darbeyle yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde 1107 Sokak’ta dün akşam saatlerinde alacak verecek kavgası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişilerin bulunduğu grupta alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların ve sopaların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki grup arasında sokakta kovalamaca da yaşandı. Kavga sırasında 1 kişi başından aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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