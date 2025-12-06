Sivas'ta cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 17:45:00
AA
Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #kaza #sivas