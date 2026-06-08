Sivas'ta facia gibi kaza... İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 kara yolu Beydeğirmen köyü kavşağında saat 22.00 sıralarında akraba ziyaretine giden Enver Aydın yönetimindeki 58 EP 746 plakalı otomobil ile Selim Bayram idaresindeki 58 BN 170 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Aydın'ın eşi Songül Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 58 BN 170 plakalı otomobildeki Sultan Işık, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.