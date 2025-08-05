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Sivas'ta feci kaza... 3 işçi hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza... 3 işçi hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var!

5.08.2025 09:23:00
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AA İHA
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Sivas'ta feci kaza... 3 işçi hayatını kaybetti: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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3 ÖLÜ, 18 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı.

Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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