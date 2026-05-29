Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar çiçek döktü

Sivas’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar çiçek döktü

29.05.2026 13:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sivas’ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar çiçek döktü

Sivas’ın Ulaş ve Kangal ilçelerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Ekili arazilerde ve tarım köylerinde hayatı durma noktasına getiren afet nedeniyle yeni çiçek açan meyve ağaçları büyük zarar görürken, üreticiler bahçe ve garajların sular altında kaldığını belirtti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sivas’ta fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ın Ulaş ve Kangal ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, yerini doluya bıraktı. İlçelere bağlı bazı köylerde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğünde dolu sonrası meyve ağaçlarının çiçekleri döküldü. Ulaş ilçesine bağlı Kayapınar köyünde de etkili olan dolu ve yağmur yağışı sonrası çiftçiler olumsuz etkilendi.

AĞAÇLAR ÇİÇEK DÖKTÜ

Kayapınar köyünde yaşayan Berat Kaya, "Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışından dolayı bahçelerimiz ve garajımız sular altında kaldı. Çiçek açan meyve ağaçlarımızdaki çiçekler döküldü. Çiçeklerin dökülmesi meyve yetişmesi noktasında sıkıntı oluyor" dedi.

İlgili Konular: #dolu yağışı