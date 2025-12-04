Sivas'ta göçük altında kalmıştı... Kayıp şantiye müdürü 18 gündür aranıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.12.2025 15:27:00
İHA
Divriği ilçesinde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde göçük altında kalan şantiye müdürü için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çatlı köyünde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde 17 Kasım tarihinde göçük meydana gelmişti. Açık maden ocağında bir sette meydana gelen göçükte şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) toprak altında kalmıştı.

Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi. 4 Aralık Madenciler Günü'nde de yapılan tüm çalışmalara rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı.

Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında Erzincan AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri, UMKE ve MAPEK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 9 araç, 45 personel ve bir kadavra arama köpeği görev alıyor.

