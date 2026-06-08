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Sivas'ta korkunç olay: İnşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı

Sivas'ta korkunç olay: İnşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı

8.06.2026 19:18:00
Güncellenme:
İHA
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Sivas'ta korkunç olay: İnşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı

Sivas’ta bir inşaat işçisi balta ile 2 işçi ve durakta otobüs bekleyen bir kişiyi yaraladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta şehir merkezi Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36) inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F’yi (74) baltayla yaraladı.

Ş.D. daha sonra durakta servis bekleyen H.N’yi baltayla yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ş.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananların bir kısmı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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