Sivas'ta okula saldırı paylaşımı yapan öğrenci tutuklandı

Okul saldırılarının ardından; Sivas'taki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlarda bulunan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi, çarşamba günü gözaltına alındı.

Şüpheli E.A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A., çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sivas Valiliği dün; bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A.'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."