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Sivas'ta 'ters yön' faciası... Ölü ve yaralılar var!

Sivas'ta 'ters yön' faciası... Ölü ve yaralılar var!

25.06.2025 08:07:00
Güncellenme:
DHA
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Sivas'ta 'ters yön' faciası... Ölü ve yaralılar var!

Kentte ters şeride giren minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçtığı belirlenen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında saat 00.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametine giden B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs ters şeride girince, İ.K. idaresindeki 58 AEV 866 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan kişilerden Mehmet Kaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı.

KAZADAN SONRA KAÇTI!

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü B.K. olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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