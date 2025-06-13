Sivas'taki 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür'den kritik açıklama: 'Deprem üretme kapasitesi 6'lar mertebesinde...'

Sivas'ta saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.

Deprem sonrası Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır" denildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Kısa süreli panik yaratan deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

X hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, "Sivas-Gürün-Eskihamal çevresinde 4 civarında bir deprem var. Deprem sağ yönlü Ayvalı Fay zonu çevresinde. Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde. Levha içi bir fay. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



