Sivas'taki yasadışı Arifan Medresesi, 30 yapılı külliye için çalışmaları hızlandırdı: İktidar medrese karanlığını büyütüyor

Mederseler; TBMM’nin 3 Mart 1924’te kabul ettiği Öğretim Birliği Yasası’nca (Tevhidi Tedrisat Kanunu) kapatılmış, tekmil eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlanmış, böylece çağdaş ve laik eğitim sistemi kurulmuştu. Ancak özellikle AKP döneminde tarikat ve cemaatler toplumsal örgütlenmelerini sağlamak hedefiyle yasadışı medrese kurumlarını yeniden faaliyete geçirdi.

PARALEL FAKÜLTE EĞİTİMİ

Bu yasadışı gerici eğitim kurumları; iktidar eliyle Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle yaptıkları protokollerle “ulusal ve laik eğitim sistemiyle” yarışır hale getirildi. Bu kapsamda dikkat çeken medreselerin başında ise Sivas merkezli “Arifan Külliyesi” geliyor. Hiçbir tarikata bağlı olmadan vakıf statüsünde faaliyet gösteren külliye; ilahiyat fakültesi öğrencileri, imam-hatip öğrencileri ile 18 yaş altındaki çocuklara yönelik; “Siyerinebi İslami İlimler Merkezi”, “Siyerinebi Eğitim Merkezi”, “Siyerinebi Hanımlar Eğitim Merkezi” ve “Bir Gençlik Merkezi” olarak dört farklı eğitim izlencesi sunuyor.

30 YAPILI KÜLLİYE ÇALIŞMASI

Külliye, yakın zamanda yeni bir gerici tasarımı gerçekleştirmek için harekete geçti. Bu kapsamda külliye; Sivas’ta 30 ayrı yapıdan oluşacak “Siyernebi Külliyesi”nin temellerini atmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Arifan Külliyesi’nin başmüderrisi sözde hoca Ömer Faruk Müderrisoğlu, şehirdeki MEB’in okul idarecilerine, müftü ile yardımcıları ve Diyanet’e bağlı imamlara yönelik “Arifan Külliyesi Maarif Vizyonu ve Siyerinebi Külliyesi” adlı bir tanıtım programı düzenledi.

DEVLET GÖREVLİLERİ HOCAYA AKIN ETTİ!

Bu tanıtım programı kapsamında Müderrisoğlu; 18 Haziran’da Sivas’taki okul müdürleri ve yardımcılarını söz konusu programda bir araya getirdi. Ardından sözde hoca; önceki gün ise Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, Müftü Yardımcıları Behçet Koçak ile Mehmet Koç ve şehirdeki imam ve müezzinlere yönelik tanıtım toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: ‘O İŞ BENDE HOCAM’

Müderrisoğlu’nun söz konusu medrese inşaatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği öğrenildi. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan 16 Mart’taki köşe yazısında Müderrisoğlu’nun yeni medrese tasarımını gündeme getirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasarım için bizzat destek verdiğini aktarmıştı. Bu konu hakkında Yusuf Kaplan şunları kaydetmişti:

“Bu meseleyi 2017 yılında geçirdiğim ağır felç hastalığı sırasında Bağcılar Medipol Hastanesi’nde zahmet edip ziyaretime geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a açmış ve aynen: ‘Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen Ömer Faruk hocaya ve Siyer-i Nebî Külliyesi’ne sahip çıkın’ demiştim. Tayyip Bey, pürdikkat dinlemiş ve ‘O iş bende hocam, boynumuzun borcu olsun’ diye karşılık ve söz vermişti. Sağ olsun o günden bu yana proje ile yakından ilgilendi.”

‘BİLAL ABİ İLE BİR ARAYA GELDİK’

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ise 23 Haziran’da Müderrisoğlu’nu ziyaret ettiği görüldü. Müderrisoğlu söz konusu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından; “Siyer-i Nebi Külliyesi’nin temel atma süreci hakkında sayın Bilal Erdoğan abi ile bir araya geldik. Gelinen süreç hakkında kendisine geniş malumat arz ettik. Devlet erkanımızın ve Bilal Beyin teşrifi ile gerçekleştireceğimiz temel atma sürecini birlikte bugün itibariyle başlatmış olduk” ifadelerini kullanması dikkat çekti.