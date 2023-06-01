Sivas'ı şiddetli sağanak sele neden oldu! Evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı İç Anadolu illerinden Sivas'ta etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Şarkışla ilçesindeki dere taştı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Germenek'te ise
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran hava durumu raporunda sarı kodlu uyarı yayınladığı illerden olan Sivas'ta sağanak yağış etkili oldu.
SAMANKAYA KÖYÜNDE SEL OLDU
Şarkışla’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Samankaya köyünde sele neden oldu.
YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI
Köyün ortasından geçen Kanak Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı. Sel nedeniyle köy içerisindeki yollar da çamurla kaplandı. Ayrıca köydeki çocuk parkı selden zarar gördü.
GERMENEKTE YOL ULAŞIMA KAPANDI
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Gemerek-Çepni yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlerleyemeyince araçlarından inen sürücüler, seli cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yağışın etkisini azaltmasıyla sel suları çekilirken, suların çekilmesi sonrası belediye ekiplerince çamurdan temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.
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