Sivas'ta 13 öğrenci 'kermeste' zehirlendi

Sivas'ta ortaokulda düzenlenen kermesten aldıkları kek ve kurabiyelerden yiyen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 13 öğrenci 'kermeste' zehirlendi
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DHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 17:18

Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'taki Gazipaşa Ortaokulu'nda saat 14.00 sıralarında, 5'inci sınıf öğrencileri, evlerden getirilen yiyeceklerle düzenlenen kermeste, kek ve kurabiyeden yedi.

Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülünce, öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula sağlık görevlileri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Rahatsızlanan 13 öğrenci tedbir amaçlı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #besin zehirlenmesi #Zehirlenme

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