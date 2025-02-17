Gıdaların bozulmasına sebep oluyor, zehirlenmelere yol açıyor: Buzdolabında saklanmaması gereken 10 besin

Buzdolabı, yiyecekleri uzun süre taze tutmak için en önemli mutfak araçlarından biridir. Ancak her gıda ürünü buzdolabında saklanmaya uygun değildir. Bazı yiyecekler soğuk ortamda yapısını kaybedebilir, lezzetini yitirebilir veya daha hızlı bozulabilir. Bu nedenle, hangi yiyeceklerin buzdolabında saklanmaması gerektiğini bilmek hem besin değerini korumak hem de israfı önlemek açısından önemlidir. İşte, buzdolabında saklanmaması gereken yiyecekler...