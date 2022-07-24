Sivas'ta bir çoban, 3 kişiyi öldürdü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

AA
24 Temmuz 2022 Pazar, 22:39
Sivas'ta bir çoban, 3 kişiyi öldürdü
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

 


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