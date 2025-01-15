Sivas’ta çocuğu kullanarak çarşaf çalan kadın kamerada

Sivas’ta bir kadının, küçük yaştaki çocuğu kullanarak apartman bahçelerinde asılı çarşafları çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas’ta çocuğu kullanarak çarşaf çalan kadın kamerada
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:50

Sivas’ın Yeni Mahalle 26’ncı Sokak’ta dün sabah saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kadının yanında getirdiği küçük yaştaki çocukla apartman bahçelerine girerek çarşaf çaldığı görüldü.

Kadın, sokakta gözcülük yaparken çocuğun apartman bahçe kapısını kontrol ettiği, kapının kilitli olması üzerine duvardan atlayarak içeri girdiği anlar kameralara yansıdı. Çocuk, bahçede kuruması için asılı olan çarşafları alarak kadına verdi. Çarşafları alan ikili, hızla bölgeden uzaklaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda kadının aynı yöntemle sokak üzerinde çok sayıda apartman bahçesinden çarşaf çaldığı tespit edildi. Binada sakinleri, kadından şikayetçi oldu.

Polis, kadının ve çocuğun kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #sivas #güvenlik kamerası

İlgili Haberler

Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı: Çarşaf giyerek geldi, kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı: Çarşaf giyerek geldi, kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama: 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'

Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama: 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
Aydın'da korkunç olay... Yanında getirdiği çarşaf ile kendini astı!

Aydın'da korkunç olay... Yanında getirdiği çarşaf ile kendini astı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler