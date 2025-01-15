Sivas’ta çocuğu kullanarak çarşaf çalan kadın kamerada

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:50

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:50

Sivas’ın Yeni Mahalle 26’ncı Sokak’ta dün sabah saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kadının yanında getirdiği küçük yaştaki çocukla apartman bahçelerine girerek çarşaf çaldığı görüldü.

Kadın, sokakta gözcülük yaparken çocuğun apartman bahçe kapısını kontrol ettiği, kapının kilitli olması üzerine duvardan atlayarak içeri girdiği anlar kameralara yansıdı. Çocuk, bahçede kuruması için asılı olan çarşafları alarak kadına verdi. Çarşafları alan ikili, hızla bölgeden uzaklaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda kadının aynı yöntemle sokak üzerinde çok sayıda apartman bahçesinden çarşaf çaldığı tespit edildi. Binada sakinleri, kadından şikayetçi oldu.

Polis, kadının ve çocuğun kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.