Aydın'da korkunç olay... Yanında getirdiği çarşaf ile kendini astı!
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen kadın, çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu.
Olay, geçen günlerde Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı.
Daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayımladığı öğrenildi.
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