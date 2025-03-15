Sivas'ta dere kenarında roket parçası bulundu!

Sivas'ta dere kenarında bulunan anti personel RPG-7 roket parçası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Sivas'ta dere kenarında roket parçası bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:33

Olay, saat 12.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarındaki dere kenarında, patlamamış bir askeri mühimmat görüldü.

İhbarla bölgeye bomba imha uzmanı ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, mühimmatın askeri alanda eğitim amaçlı kullanılan anti personel RPG-7 roket parçası olduğu belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınındaki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada yürüyüş yapan bir sporcu grubu da bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye bağlanan roket parçası, patlatılarak imha edildi.


Etiketler: #sivas #roket #dere

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