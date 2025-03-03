Evinde ölü bulunmuştu... Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu!
Ankara'da cansız bedeni bulunan Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel’in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Sözcü'de yer alan habere göre; Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeninin kimyasal bir madde olan sodyum nitrat zehirlenmesi olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı. Bunun üzerine arkadaşları ailesine ve polis ekiplerine bildirmişti.
Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı.
"OĞLUM İNTİHAR ETMEDİ"
Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği ileri sürülmüştü. Yücel'in babası Ahmet Yücel ise "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. Evladımdan sır istemişler, vermemiş" demişti.
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