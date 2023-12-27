Sivas'ta feci kaza: İnşaat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin inşaatın duvarına çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.
C.A. (39) idaresindeki 34 SBA 35 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarında yapımı süren bir sitenin duvarı ile konteynerine çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A (33), B.A. (41) ve A.R.A (62) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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