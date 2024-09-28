Sivas'ta gaz kaçağı bulunan kombi patladı: 1 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde gaz kaçağı bulunan kombinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamada evde hasar oluştu.
Yenimahalle Emrah Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında yaşayan S.A.'nın, mutfağa geçtiği sırada aniden patlama oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan S.A. ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.A., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ekipler, kombide bulunan gaz kaçağından dolayı patlamanın meydana geldiğini belirledi. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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