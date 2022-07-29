Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane başvuranların sayısı 104’e yükseldi
Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğlen saatlerinde katıldıkları cenaze yemeği sonrası bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu.
Sivas’ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.’nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek düzenledi. Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan bir kısmı akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
BELEDİYE BAŞKANI DA HASTANEYE BAŞVURDU
Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5’i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.
Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, “Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim” diye konuştu.
Hafik Kaymakamlığı da olay nedeni ile rahatsızlık yaşayan kişilerin gerekli tedavilerinin yapıldığını, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
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