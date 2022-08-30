Sivas’ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Sivas’ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

(İHA)
30 Ağustos 2022 Salı, 17:18
Sivas’ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre, kaza, kent merkezi Çiçekli Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. idaresindeki 58 UD 676 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Y.İ yönetimindeki 58 ABG 018 plakalı Mitsubishi marka kamyonet sokak kesişimin de çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan D.T., Ç.T., K.T. ve Y.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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