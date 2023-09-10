Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2'si çocuk 5 yaralı!

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:08
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 2'si çocuk 5 yaralı!
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Sivas-Ankara karayolunun Köklüce mevkisinde saat 12.30 sıralarında A.T. (35) yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.T.'nin otomobili şarampole devrildi. Kazada A.T. ile aracında bulunan S.T. (31) H.T. (2) Ö.T.T. (13) ve A.E.T. (11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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