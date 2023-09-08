İstanbul'da dehşet anları... Yeğenlerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:16

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:43

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dehşet anlar yaşandı.

İddiaya göre; İsmail Hakkı Bulut (30) ve Resul Bulut (28) kardeşler amcaları Kasım Bulut (59) ile caddede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar daha sonra araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut otomobilleriyle bir sokağa girdi.

Amcaları Kasım Bulut'da kullandığı servis minibüsüyle sokağa geldi. Aracından inen Kasım Bulut silahla yeğenlerinin bulduğu otomobile ateş etmeye başladı. Saldırının ardından Kasım Bulut olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan iki kardeş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmail Hakkı Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Resul Bulut'un tedavisinin ise devam ettiği, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Kasım Bulut'un kızının, İsmail Hakkı Bulut ve Resul Bulut'un ağabeyi ile evli olduğu, iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Kasım Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.