Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın'nın Harran ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına uçan otomobildeki Zehra (26) ile çocukları İshak (1) ve Seyit Süleyman (2) yaşamını yitirdi, baba Ali İnan (36) kendi imkanıyla kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 00:04
Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
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Kaza, akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Sıralı Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Ali İnan yönetimindeki 63 ABY 339 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü Ali İnan kendi imkanlarıyla sudan çıkarak çevredekilerden yardım isterken, anne Zehra ile çocukları Seyit Süleyman ve İshak İnan otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE İKİ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bölgeye gelen ekiplerin vinç yardımı ile başlattığı çalışmalar sonucu sudan çıkarılan otomobilde anne ve iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Anne ile iki çocuğunun cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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Şanlıurfa trafik kazası

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