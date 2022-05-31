Sivas'ta iş cinayeti: Tahliye borusuna sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sivas’ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 20:57
Sivas'ta iş cinayeti: Tahliye borusuna sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Sivas'ın Zara ilçesindeki Dilekpınar köyünde bulunan hidroelektrik santralindeki (HES) su tahliye borusunda tamirat yapan, 44 yaşındaki M.İ. ve 33 yaşındaki Y.Ş. dengelerini kaybederek tahliye borusunun içerisine düştü.

Boruda sıkışan işçilerden M.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırılan Y.Ş’nin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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