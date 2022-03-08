Sivas'ta IŞİD operasyonunda 2 tutuklama

SİVAS'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

DHA
08 Mart 2022 Salı, 15:07
Sivas'ta IŞİD operasyonunda 2 tutuklama
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmanın ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. 

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ile H.İ.S. tutuklandı, A.A., F.A., E.A. ve C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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