Sivas'ta IŞİD operasyonunda 2 tutuklama
SİVAS'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmanın ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ile H.İ.S. tutuklandı, A.A., F.A., E.A. ve C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ayçiçek yağı krizi için suçu muhalefete attı!
- Tiyatronun geleneksel kavuğunu taşıdı
- Rusya’dan üçlü görüşmeyle ilgili açıklama
- Veterinere cinsel saldırı: Polisler yargılanıyor
- Ağabeyini bıçaklayarak öldürmüştü: Rapor bekleniyor
- Türk futbolunda hedef 2023'te Süper Lig'de kadın hakem
- Japonya'dan Rusya ve Belarus'a karşı yeni yaptırımlar
- TFF'den o hakemlere kesik! Bir daha maç yönetemeyecekler
- Sivas'ta IŞİD operasyonunda 2 tutuklama
- Çağlar Çorumlu: 'Zeki Müren taklidinden çok keyif aldım'