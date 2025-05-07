Sivas’ta kan donduran cinayet: İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu

Sivas’ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Sivas’ta kan donduran cinayet: İki kardeş boğazları kesilmiş olarak bulundu
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 01:00

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak’taki İdil Apartmanı’nda fark edildi.

İddiaya göre anne, çocuklarından haber alamayınca evlerine gitti. Eve girdiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cesetleriyle karşılaştı.

112’ye ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu iddia edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Çocuklarını öldürülmüş olarak bulan anne olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Etiketler: #sivas #Cinayet

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