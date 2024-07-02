Sivas’ta katledilen usta karikatürist Asaf Koçak Denizli’de anıldı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 20:17

Güncelleme: 02.07.2024 - 20:17

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği iş birliğince Sivas Katliamında yaşamını yitiren Türk karikatürünün unutulmaz ismi Asaf Koçak için karikatür sergisi düzenledi. Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal, davetliler, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Çavuşoğlu serginin açılışında yaptığı konuşmada, Madımak Katliamının toplumu ayrıştırma ve kamplaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, “Yaşanan bu büyük acının ve trajedinin aslında belki de toplumumuzun tekrar normalleşmesi ve toplumsal bilincin artırılması açısından çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Asaf Koçak’ın Madımak’ta katledilmeden önce Sivas’ta 4 sene öğretmenlik görevi yaptığı ve bu esnada donma tehlikesi geçirdiğini anlatan Başkan Çavuşoğlu, “Yaklaşık 4 yıl boyunca öğretmenlik yaparken, Sivas'ta birçok çocuğun da resme olan sevgisini arttırma noktasında gerçekten azımsanmayacak bir mücadele içerisine giriyor. O mücadelenin sonunda da maalesef kamplaşmadan beslenen, toplumu ayrıştırma dilini egemen hale getirmeye çalışanların kurmuş olduğu büyük bir kumpasın sonunda da 37 canla beraber bu dünyadan ayrılıyor” diye konuştu.

“SUÇUN SORUMLUSU CEZALANDIRILMALIDIR”

Türkiye’de son günlerde artan toplumsal kamplaşma ile birlikte sığınmacı sorununun da çözülmemesi konusunda büyük bir gerginlik yaşandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Başkan Çavuşoğlu, “Bugün o büyük oyunu gördüğümüzde, renklerin toplumu ayrıştıran değil, toplumu birleştiren bir zenginlik olduğunun bilinmesi gerekiyor. Özellikle bu anlamda, son süreçte ülkemizde yaşayan sığınmacıların, kaçak göçmenlerin, kesinlikle geri döndürülmesi konusunda bir yöntemin ve yolun bulunması gerekiyor. Misafirliklerinin uzadığı kısmında hiçbir tereddüdüm yok ama birkaç kişinin işlemiş olduğu suçtan kaynaklı olarak da bir toplumun, bir kesimin, bir ırkın topyekûn cezalandırılma mantığı içerisine girilmesi, masum insanlara bu anlamda zulmedilmesinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü suç şahsidir. Suçun sorumlusu cezalandırılmalıdır. Burada gerçekten de çok ince bir çizgide duruyoruz. O çizgide şu; Misafirlerimiz var, eyvallah. Misafirlik de uzamıştır ama misafirlerden bazılarının davranışlarından dolayı da bütün misafirleri topyekûn zulme tabi tutacak bir hikayenin yazılıyor olmasını da kabul etmek mümkün değildir. Çünkü onların da bir insan, onların da bir canlı, o çocukların da bir annesi olduğunu, o babaların da bir çocuklarının olduğunun unutulmaması gerekir. Aynı şekilde de Suriye'ye ticarete giden-gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu anlamda yapılan davranışların da doğru olmadığının altını çizmek gerekiyor” dedi.

“BİRLEŞTİĞİMİZ DEĞERLERİ ÖN PLANDA TUTALIM”

Başkan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Birlikte yaşamı ve hayatı güzelleştirebileceğimizi unutmayın. Hepimiz farklıyız. Renklerimiz farklı, gözlerimiz farklı, inançlara bakışlarımız farklı ama hepimiz bir kurumda, bir sokakta bir araya gelebiliyoruz. Demek ki bizi ayrıştırdıkları değil, birleştiğimiz değerleri ön planda tutalım. Bu serginin de gerçekten bu anlamda ayrıştırmanın, ne kadar kötü sonuçları doğurabileceğini, insanları diri diri yakacak kadar insanlıktan uzaklaştırılan bir sürecin tanıklığı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan sergide Asaf Koçak’ın 51 adet portre karikatürünü inceledi.

ASAF KOÇAK KİMDİR?

1958 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğan Asaf Koçak, Kırşehir Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Çocuklara resim eğitimi vermek için öğretmenlik yapan Koçak, Ankara’da 6 kişisel sergi açtı. 14 yıllık meslek hayatında çok sayıda eseri dergi ve gazetelerde yayımlanan Koçak, karikatür yarışmalarında da başarı ödülleri kazandı. 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde katledilen 37 kişiden biri olan karikatürist Asaf Koçak, aramızdan ayrıldığında 35 yaşındaydı.