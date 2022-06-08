Sivas'ta kene alarmı: Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sivas’ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Vefat eden hastayla birlikte Sivas’ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenleri sayısı 6’ya yükseldi. Sivas Merkeze bağlı Kızılcakışla köyünde ikamet eden 82 yaşında ki İ.Ç’ ye evinin bahçesinde kene yapıştı.
Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İ.Ç ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam 5 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti. İ.Ç’ nin cenazesini teslim alan yakınları defnedilmek üzere Kızılcakışla köyüne götürdü.
Video Haberler
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- TKP stratejisini açıkladı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha