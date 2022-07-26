Sivas'ta KKKA bir can daha aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AA
26 Temmuz 2022 Salı, 13:01
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
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Porsuk köyü Kösrelik mezrasında yaşayan İ.A'ya (57) kene yapıştı. Rahatsızlanan İ.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

İ.A'nın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


sivas KKKA Kene
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