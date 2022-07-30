Sivas'ta KKKA bir can daha aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

AA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:51
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
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Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan R.Z.Ç'ye (62) kene yapıştı. Rahatsızlanan R.Z.Ç, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Z.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.

 

 

 


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