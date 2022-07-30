Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan R.Z.Ç'ye (62) kene yapıştı. Rahatsızlanan R.Z.Ç, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDAYDI
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Z.Ç. yaşam mücadelesini kaybetti.
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