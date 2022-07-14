Ayağında kene olduğunu farketti, hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Havza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan kadın yaşamını yitirdi.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:29
Ayağında kene olduğunu farketti, hastanede yaşamını yitirdi
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Samsun'un Havza ilçesinde, tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi R.G. (60), ayağında kene olduğunu fark etti.

Keneyi tutunduğu yerden çıkaran R.G, bir süre sonra rahatsızlanınca Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen R.G'ye KKKA teşhisi konuldu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.G. kurtarılamadı.

 


Samsun Havza KKKA
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