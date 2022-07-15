Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

AA
15 Temmuz 2022 Cuma, 12:38
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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İl merkezinde yaşayan A.K.'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan A.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

A.K'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.


sivas KKKA Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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